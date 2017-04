Padre de Ouro Preto diz que a corja de ladrões do Senado e Câmara Federal crucificam o povo – E que Temer é o algoz do Brasil

Um padre na homilia da Semana Santa, em uma igreja de Ouro Preto, em Minas Gerais, pregou que, “assim como mataram Jesus e o colocaram no meio de dois ladrões. O povo brasileiro também está sendo crucificado, mas por duas corjas de ladrões, o Senado e o Congresso Nacional, que crucifica nosso povo todo dia” – O padre, baseado nas escrituras sagradas, em que José de Arimateia e Nicodemos, retiraram Jesus da Cruz, incitou que o povo faça uma reflexão para arrancar do meio do povo, a corja de ladrões que se instalou no pais, citando o Senado e a Câmara Federal, que ele adjetivou como o Congresso Nacional – Veja a transcrição literal do homilia: “... para que possamos registrar na nossa consciência, que ele continuar a acontecer nos nossos dias. Assim como mataram a Jesus de Nazaré e colocaram no meio de dois ladrões. Nós vemos também, não somente Jesus crucificado, mas o nosso povo brasileiro crucificado. Mas, meus irmãos e irmãs, não crucificados entre dois ladrões. Mas duas corjas de ladrões, o Senado e o Congresso Nacional que crucifica a cada dia o nosso povo. Crucifica cada dia esse nosso povo que tem que sair da cruz. Assim como nós hoje vamos refletir sobre a saída de Jesus da Cruz, tirado dali por José de Arimateia e Nicodemos, nós também vamos refletir para arrancar do meio do povo brasileiro essa corja de ladrões. Essa corja que continua a crucifica-lo. E Aí meus queridos irmãos e irmãs, assim como teve lá os algozes de Jesus, nós também temos aqui, os algozes do povo. Principalmente na figura do seu presidente que continuar a roubar os direitos, a crucifica-los cada dia, mais e mais. Meus queridos irmãos e irmãs, não estamos aqui para fazer teatro, estamos aqui para testemunhar a nossa fé, para darmos um ato de fé e coragem”