Vereador recém eleito (Renato Ferreira) assume presidência dos tucanos em Divinópolis

O vereador tucano Renato Ferreira, eleito em 2016 com 2048 votos, derrotando nomes históricos do PSDB, com Adilson Quadros e Rodyson Kristinamurti, entre outros. Assume nesta segunda-feira (17), a presidência do Diretório Municipal em Divinópolis – Renato diz feliz, por pertencer ao setor metalúrgico e estar assumindo a Presidência do partido, é uma grande honra. E que pretende associar pessoas ligadas ao chão das fabricas. Além de criar um Conselho de ex-presidentes da legenda, quer chamar novas lideranças para a popularização do partido, tudo feito dentro do seu perfil, que é a simplicidade e a proximidade com as pessoas, independentemente do posicionamento político ideológico – A posse, por consenso, do vereador Renato Ferreira, ocorre às 18 horas na sede do partido no Edifício Costa Rangel. Renato é um dos poucos tucanos que não tem rejeição no meio sindical, consegue dialogar com todas as correntes – É aguardar como será sua gestão à frente dos tucanos divinopolitanos, se conseguirá aproximar a legenda do povão.