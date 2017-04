Jaiminho Martins (PSD) afirma não ter nenhuma relação com “essa gente da Odebrecht”, e não recebeu nenhum tipo de doação da construtora

O parlamentar federal, Jaime Martins Filho (PSD), também como resposta a matéria publicada na última sexta-feira (14), no jornal Valor Econômico, de que ele teria recebido o valor de R$ 50 mil da Construtora Norberto Odebrecht, o que causou perplexidade nas cidades da região Centro-Oeste, Jaiminho em vídeo gravado com exclusividade, para o Divinews, rebateu a acusação dizendo que a lista que apareceu no feriado o deixou consternado e triste com a situação. “Mas absolutamente tranquilo por que não tenho nenhuma relação com essa gente da Odebrecht, nunca tive nenhum tipo de relação, não recebi nenhum recurso para minha campanha. Já verifiquei todas as informações, com a contabilidade, e estou absolutamente tranquilo – Eu apoio a Lava Jato, apoio todas essas pessoas que estão comandando esse processo, a força tarefa, o procurador-geral Rodrigo Janot, o ministro Fachin, o ex-ministro Teori, o Juiz Sérgio Moro. Eu apoio todas as ações dele, para mudar o que temos no Brasil hoje” – E seguiu: “Estou também consternado como a maioria da população, com essas revelações que chegam a toda hora pela imprensa” – Quero deixar você muito tranquilo, que minha atuação é a favor da ética, e que não tenho nenhuma relação com isso. E o tempo será o senhor do juízo. Eu estou pesquisando a origem dessa fonte, que veio de um órgão de imprensa que merece credibilidade, que é o Valor Econômico, mas que não faz parte de nenhuma dessas listas que são oficiais. Não está na lista do Fachin, não está na lista do Janot, é uma lista subalterna que surgiu não se sabe ainda de onde” – O parlamentar finalizou tranquilizando a população e seus eleitores: “Mas estejam tranquilos, que minha atuação sempre foi pautada pela ética, seriedade e sintonizada com o interesse público”