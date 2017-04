Copasa em mais uma Audiência Pública, das inúmeras já realizadas ao longo dos anos, promete terminar obras das ETE´s em 2018

Foi realizada nas dependências da Câmara de Divinópolis, na noite desta última segunda-feira (17), mais uma das inúmeras Audiências Públicas em que o tema foi sempre o mesmo, a qualidade dos serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e em especial o atraso nas obras das ETE´s, solicitada pelo vereador Edsom Sousa – Em um plenário com poucas pessoas, dado a importância do tema, e com a ausência total de várias autoridades que sequer enviaram representantes, como exemplo, ninguém do Executivo. O Ministério Público, a Promotoria de Saúde e Meio Ambiente, segundo informações, sequer foi convidado. O único parlamentar estadual presente, foi Fabiano Tolentino (PPS), e grande maioria dos vereadores, em uma reunião que foi presidida pelo edil Edsom Sousa, presidente da Comissão de Administração – Antes do início da Audiência Pública o superintendente Regional da Copasa, na região Centro-Oeste, João Martins, respondendo ao questionamento do editor do site, que observou a realização de diversas outras Audiências Públicas no passado, sobre o mesmo tema. João afirmou que, em agosto de 2018 será iniciado o tratamento do esgoto através da Estação localizada no Rio Itapecerica, mesmo com a assinatura do decreto pelo Prefeito Galileu Machado – Quando questionado pelo Divinews se existia algum risco do prazo não ser cumprido, João disse: “Os prazos, se por ventura, e aí é com relação ao decreto que diz respeito ao Plano Municipal de Saneamento Básico, que é de responsabilidade do município e não da Copasa. Estão descritas ações que dizem respeito ao sistema de abastecimento de água, sistema de abastecimento sanitário, sistema de drenagem pluvial e ...(?). Então é um plano amplo, que tem muitas ações ligadas a água e esgoto, que são de responsabilidade do município e que precisam ser feitas e outras pela Copasa. A grande maioria já está concluída e outras partes não” – João Martins, afirmou que o objetivo de sua presença na Audiência Pública, é para esclarecer para população, os fatos e o andamento dos serviços que estão em execução.