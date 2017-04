Projeto de Lei (CM-059/2017) de Reestruturação Administrativa da Câmara de Divinópolis é protocolado e vai ao plenário

Conforme informações iniciais da Procuradoria-Geral da Câmara de Divinópolis, posteriormente confirmada por vereadores, foi elaborado e protocolado, nesta última segunda-feira (17), o projeto CM-069/2017, de Reestrutura administrativa da Casa Legislativa, agora já sem a polêmica criação do cargo de quinto assessor no gabinete dos vereadores – Na tarde desta última segunda(17), com a presença de quatorze dos dezessete vereadores, em uma reunião no plenarinho, e de acordo com informações de um dos participantes, todos os edis presentes aquiesceram com a disposição do presidente da Câmara, Adair Otaviano (PMDB) em colocar o projeto o mais rápido possível em votação, e ser célere com a tramitação, para que o CM-069 seja logo aprovado, como resposta ao prazo de 15 dias que o Ministério Público solicitou para que fossem prestadas informações sobre a recomendação feita ao Legislativo ainda em 2016 – Ao invés de responderem ao oficio justificando para o MP, o motivo do atraso em cumprir a recomendação, foi resolvido que a cópia do protocolo do projeto em tramitação, será a resposta – O Projeto será lido no expediente da sessão ordinária desta terça (18), para depois seguir para as Comissões pertinentes.