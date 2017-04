Tolentino diz que lucro da Copasa de R$ 434 milhões não interessa para Divinópolis, o que vale é o término das obras das ETE

Fabiano Tolentino (PPS), o único deputado que participou da Audiência Pública que ocorreu na noite da última segunda-feira (17) na Câmara de Divinópolis. Como sempre vem ocorrendo, desde que o parlamentar assumiu definitivamente seu papel de oposição ao Governo petista de Fernando Pimentel, criticou a atuação da Copasa, que segundo ele deveria ter terminado as obras das Estação de Tratamento de Esgoto, no final de 2016 e até então nada foi feito – “Nós pagamos uma taxa de coleta, muito cara, 50% e a Copasa não faz nada, é realmente uma péssima firma, que presta um péssimo serviço em toda Minas Gerais – Estou recebendo mais de cem denúncias. A todo momento as denúncias chovem no meu gabinete de problemas da Copasa. Seja de água, que ela não consegue levar água às pessoas, seja do tratamento do esgoto, que ela cobra taxas, exageradas, abusivas e não consegue fazer a obra, que é o caso de Divinópolis, Guaxupé. E quando ela já tem o tratamento que cobra 90%, que é o caso de Curvelo, ela pega o esgoto e joga no rio. É a maior poluidora de Minas Gerais, e não tenho dúvidas disso. Por isso estamos aqui na Audiência Pública para cobrarmos mais ações efetivas por parte da Copasa, que deixa muito a desejar em toda Minas Gerais”, lamentou Tolentino – Em resposta ao questionamento do Divinews de que o deputado não estaria com grandes expectativas quanto a Audiência Pública, Tolentino disse que o movimento em si é bom, por que atrai a população que deveria estar presente, enchendo a Câmara – “O que eu não estou muito entusiasmado é com a própria Copasa, que está em crise financeira, apesar de falar que tem lucro, e o Divinews mesmo divulgou o lucro que ela disse ter tido de R$ 434 milhões, no ano passado. Imagina então, uma empresa que lucra isso e não faz a obra. Não queremos lucro da Copasa, queremos é a obra. É a estação de tratamento do esgoto pronta e o rio Itapecerica salvo. E não que a Copasa se vangloriando com lucro”, finalizou o deputado.