DIVINÓPOLIS: Bezito sobe no sapato alto e esconde de vereador, que o demandou para assunto sério

As reclamações dos vereadores da Câmara de Divinópolis, têm crescido consideravelmente contra a equipe que o prefeito Galileu Machado (PMDB) montou para auxiliá-lo na administração do município. Segundo o vereador Roger Viegas (PROS), desta vez foi o secretário do Meio Ambiente, Clever Greco, o Bezito. Pasmem, se esconder do edil simplesmente dizendo que não estava em sua sala, quando na verdade, estava – Roger contou que há uma semana está procurando o secretário da Secretaria de Meio Ambiente para solicitar esclarecimentos sobre a casa noturna “La República” em que os proprietários também estavam e estão tentando falar com o secretário e simplesmente não são recebidos. O vereador quer resolver a situação do bar e restaurante que foi fechado, sem maiores explicações, baseada em uma recomendação do Ministério Público, no passado – É preciso também lembrar que a La República, realizou algumas obras para se adequar à lei e não mais incomodar os vizinhos, como anteriormente estava ocorrendo. E de forma inexplicável, após as obras de adequação, um fiscal da prefeitura esteve no local, e sem muitas delongas, lacrou a casa – É isso que o vereador, exercendo o seu papel, quer saber do exmo. Secretário os motivos de tal atitude, já que ele se recusa a receber os proprietários do estabelecimento de entretenimento - Bezito foi o último secretário a tomar posse em sua pasta, pela existência de um processo entre ele e o município, como foi nomeado é possível que a pendenga jurídica envolvendo um loteamento do secretário, deve ter sido resolvida.