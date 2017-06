EXCLUSIVO: parente de AÉCIO diz que FRED, primo do senador cogita fazer DELAÇÃO; tensão cresceu com negativa do STF em soltar Andréa Neves

“Aécio, meu filho, Frederico Pacheco, por causa de sua lealdade a você, seu primo. Ele tem um ótimo caráter, ao contrário de você, que acaba de demonstrar, não ter usado uma expressão do seu avô, Tancredo Neves, “um mínimo de cerimonia e escrúpulo”. Vejo agora Aécio que você não faz jus a memória de seu saudoso pai, o deputado Aécio Cunha. Falta-lhe, Aécio, qualidade moral e intelectual para o exercício do cargo que disputou de presidente da República. Para o bem do Brasil, sua carreira está encerrada”

“teria que ser um que a gente mata ele antes de fazer a delação”

Um membro da família de Aécio Neves da Cunha, que o Divinews teve contato nesta última quinta (15), e que motivos óbvios não quer se identificar em consequência da pressão que poderá sofrer dentro do núcleo familiar, afirmou que está quase certo que o primo e braço direito do senador em seus negócios na política e também particulares, Frederico Pacheco, faça delação premiada, e com isso sepulte de vez o morto vivo, Aécio Neves – A ira do clã começou a se manifestar publicamente através do pai de Fred, o desembargador Lauro Pacheco, quando através de um post ele falou do caráter do senador afastado:– Segundo esse membro familiar, o que pesou em toda família foio diálogo espúrio e ameaçador, que o senador teve com Joesley Batista, quando eles combinavam como seria paga a propina de R$ 2 milhões, dividida em parcelas de R$ 500 mil,, e logo a seguir, Aécio indica o nome do primo Fred (Frederico Pacheco) – Brincadeira ou não, toda família, que não é lá essas coisas de unida, é sim toda fragmentada, entre os asseclas total de Aécio e Andrea, os mais ou menos, que tanto faz, e os que o detestam, mas não se manifestam publicamente por “n” motivos – O Divinews por ocasião da história mal explicada das chaves do aeroporto, esteve no município de Claudio, junto com uma repórter do “Viomundo”, e naquela época em que o senador estava por cima, se com a população era difícil conseguir qualquer informação na cidade, que o envolvesse, imagina com a família que era comandada com mão de ferro por Andrea Neves, qualquer deslize, segundo esse mesmo membro ela chamava atenção e enquadrava - Quando o senador ia chegar a cidade, para a casa da sua fazenda, um séquito se mobilizava, e o precursor, Frederico Pacheco, ia na frente para tomar todas as providencias para o bem estar de Aécio e de seus sempre ricos convidados, que normalmente ele levava, paraque nada faltasse e também providenciasse as reuniões com quem o senador queria falar e distância de quem ele não queria ver lhe rodeando – O tal membro familiar, conta que Frederico Pacheco, por sua proximidade com Aécio sempre foi o mais cheio das "mordomias", sabia de tudo que se passava na vida do Senador, as coisas “boas” e as “ruins”, e se resolver fazer mesmo a Delação Premiada, para conseguir benefícios da Justiça e abrandar sua situação, Aécio se verá em maus lenções, se complicará ainda mais, isso por que Fred sabe muito coisa, muita coisa mesmo - Frederico chegou a ser nomeado Secretário Geral do Governo Aécio Neves, quando o senador foi Governador de Minas. Depois foi diretor de Gestão Empresarial da CEMIG, a companhia de energia do Estado. Na campanha Presidencial de 2014, quando Aécio foi derrotado por Dilma, Frederico era o homem forte, o do dinheiro, que mandava pagar ou não pagar - A força e intimidade de Frederico com Aécio Neves, também no meio familiar era tão grande que, o membro da família contou um episódio em que Aécio, ainda como Governador, em uma festa, em Claudio, na fazenda dele, deu de cara com um delegado da Policia Civil da cidade, que havia sido convidado por um dos parentes. Aécio não gostou de ver o delegado na festa, já que queria ficar mais à vontade, e deu ordens expressas para que Fred desse um jeito naquela situação, e o desse um jeito do delegado saísse. Fred então chegou no membro da família que havia convidado o delegado e intimou para que ele fossedesconvidado. O constrangimento foi geral, mas conseguiram dar um jeito e arrumaram uma desculpa e o delegado saiu do local, com uma grande interrogação do que teria acontecido – Essa mesma pessoa, que conversou com o Divinews também fez o comentário de que o pai de Frederico, o desembargador, que é casado pela segunda vez, não tinha, possa ser que agora passou a ter, uma boa relação com Fred, e que ele tomou posse no cargo de Desembargador, quando Tancredo Neves era Governador de Minas – Existe uma divisão na família. Junto com Frederico, tem os Campos, Aninha Campos, que trabalhava com Andrea Neves, irmã de Aécio, no Servas, e Tania Campos, diretamente com Aécio, os seus queridinhos, os demais o senador afastado não dá muita bola não. Aninha e Tania são primas de Aécio, filhas de Gutinho Campos, um coronel da cidade de Oliveira – Kedo, que é primo de Aécio, nas eleições de 2016, saiu candidato a Prefeito, contudo, sem o apoio do senador, que passou ao largo de sua campanha, gerando descontentamento na família. – O fato é que, nem nos clãs, que orbitam ou orbitavam ao redor de Aécio, ele nunca foi unanimidade, uma pessoa querida por todos – E as prisões de Frederico Medeiros e Andrea Neves, dividiu ainda mais a família. E existe o incentivo para que até mesmo Andrea, que recentemente, não conseguiu o relaxamento de sua prisão no STF comece a pensar em delação premiada. Eles acham injusto que os dois estejam presos e Aécio livre – A confirmação da provável delação de Frederico foi dada na edição desta sexta-feira (16), na coluna de Lauro Jardim, no Jornal O Globo – Lembrando que foi o jornalista Lauro Jardim quem deu o furo da delação de Joesley Batista, o que obrigou que a Justiça liberasse todas as gravações, do agora ex-presidente da JBS – Onde há fumaça, logo o fogo aparece.