Em plena luz do dia, ignorando a presença de outras pessoas, assaltante derruba mulher e leva sua bolsa

O assalto ocorreu no final da tarde desta última quinta-feira (15), quando o assaltante na Avenida 7 de setembro, avistou uma senhora, e imediatamente atravessou para o outro lado da calçada, foi chegando e a empurrando com o objetivo de lhe tomar a bolsa – Ela caiu, bateu com a cabeça no poste e mesmo assim, ainda tentou segurar a bolsa, mas foi vencida pela força do assaltante, que após furtar-lhe a bolsa, desceu tranquilamente a pé, pela Rua Paraíba. Enquanto várias pessoas, paravam seus carros para socorrer a mulher que continuou caída no chão.