Morre a cantora Eliza Clivia, ex-vocalista da Banda Cavaleiros do Forró, junto com o marido

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (16) no centro da cidade de Aracajú, capital de Sergipe – A cena foi registrada pelas câmeras de um circuito interno de uma loja. O carro em que a cantora Eliza Clivia estava, junto com o seu marido, o baterista Sérgio Ramos, atravessou uma via preferencial direto e foi colhido por um ônibus, que ainda tentou frear. Ela e o marido, acompanhados de outras pessoas haviam acabado de sair de uma emissora de TV para divulgar o show que seria realizado nesta noite – O ônibus bateu na parte traseira do veículo, do lado esquerdo, onde estava ela e o marido que foram a óbito no local. Os demais passageiros, Ceberton José dos Santos, 35 anos que dirigia, foi retirado das ferragens consciente, desorientado e com sangramento no ouvido; Paulo Teixeira de Carvalho, 38 anos, não apresentava nenhum sinal de fratura, só reclamava de dor lombar e João Paulo Tavares da Silva, 32 anos também não tinha fratura, só dores no tórax – A cantora iniciou sua carreira solo há quatro meses, e estava divulgando o seu trabalho na emissora que tinha acabado de dar entrevista.