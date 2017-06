SAÚDE: o “MÉTODO PILATES” no tratamento da fibromialgia

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia caracteriza-se como uma síndrome clinica que se manifesta principalmente com dor em todo corpo. Além da dor, há também a fadiga (cansaço), sono não reparador e outras alterações, como problemas de memória e concentração, ansiedade, formigamentos, depressão e entre outros. Por isso, é muito importante manter uma atividade física regular, pois ela ajuda a melhorar a dor, o humor e a qualidade de vida. Porém, deve ser iniciada de forma gradual, e antes de iniciá-la é necessário a liberação de um médico ou um fisioterapeuta que está acompanhando o tratamento do paciente - Em Divinópolis, as fisioterapeutas Carla Amaral e Thais Eufrásio trabalham em parceria para tratar a fibromialgia. Thais Eufrásio possui um trabalho focado em fibromialgia e dores crônicas, com o seu tratamento obtêm redução das dores e assim o paciente fica apto para iniciar ou retornar à atividade física. Já Carla Amaral, atua com o método pilates. Que trabalha o corpo de forma global, executando movimento funcionais, através do treinamento resistido e de flexibilidade que proporcionam melhora da consciência corporal e qualidade de vida, sendo assim uma excelente escolha de atividade física para pessoas que sofrem com a fibromialgia – As informações sobre o método utilizado pelas duas profissionais que realizam um trabalho conjunto, podem ser obtidas através dos telefones (37)99866-0539 (Carla Amaral) e (37)99133-2221 (Thais Eufrásio)