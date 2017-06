Itapecerica apresenta o maior e melhor Festival Gastronômico dos últimos anos

De acordo com as opiniões dos frequentadores do Festival Gastronômico, ao longo dos últimos anos, tanto os itapecericanos, quanto os divinopolitanos, que por falta de opção semelhante em Divinópolis, todos os anos invadem o evento, disseram que esta edição do festival está melhor, como um todo. Em número de barracas, com uma área enorme; opções culinárias, com mais pratos, petiscos e doces, e em número de visitantes, que em alguns horários e locais, fica intransitável – O prefeito de Itapecerica, Wirley Rodrigues Reis, conhecido como Teko, em entrevista ao Divinews falou da sua alegria com o resultado, e do seu contentamento por ser o primeiro ano da gestão dele à frente da Prefeitura e ser ela a patrocinadora do evento, movimentado a economia da cidade, gerando emprego e renda. Ver a felicidade estampada nos rostos das pessoas, e sem ter tido qualquer ato de violência - A estimativa de público dos organizadores era é de 30 mil pessoas nos três dias do festival, e economicamente a cidade pode movimentar mais de R$ 1 milhão de reais – O município já se prepara para o seu próximo grande evento, que é o famoso Festival de Inverno, do dia 22 a 30 de julho com atrações como Diogo Nogueira, Barão Vermelho e Sidney Magal.