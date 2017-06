Comerciantes e transeuntes reclamam veementemente de camelôs nas calçadas de Divinópolis e Secretarias não se entendem

A situação das calçadas no Centro de Divinópolis, principalmente na Avenida Primeiro de Junho, nos trechos, da Rua São Paulo até a Rua Goiás, e na Própria Rua Goiás, da Avenida Primeiro de Junho, até a Rua Sete de Setembro, é alvo de muitas reclamações dos comerciantes, dos transeuntes e principalmente dos portadores de necessidades especiais, como os cadeirantes, que segundo suas declarações, tem que fazer muitas manobras para driblar os obstáculos das calçadas – O fato é que a Prefeitura não sabe o que fazer com os camelôs, e a quem cabe a fiscalização. Se a Secretaria de Meio Ambiente, o setor de Código e Posturas ou os agentes da Secretaria de Transito e Transportes (SETTRANS), nenhuma das duas secretarias, por vontade própria, querem fiscalizar – Tanto os fiscais, quanto os agentes de trânsito estiveram no dia 13, buscando apoio dos vereadores, para resolverem a pendenga – Os agentes afirmam que, juridicamente a atividade fim deles é o controle do trânsito, e a atividade fim dos fiscais é postura, logo a atribuição é deles - O Divinews obteve a informação que nesta terça (20), os fiscais voltarão à Câmara. Obteve também a confidencialidade que, o que está faltando é pulso da administração, de determinar quem executa o quê, leia-se o secretário de Meio Ambiente, Clever Greco, o Bezito – Enquanto as duas Secretarias batem boca, de quem é a responsabilidade, o centro vira um pandemônio. E as instituições de classes empresariais que deveriam defender os interesses dos comerciantes, se omitem na discussão, que é bem mais profunda. É social, provocada por uma grande crise econômica, com desemprego para todos os lados.