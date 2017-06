TEMER PODE ESTAR DOENTE? “Criminosos não sairão impunes” – “Fatos desprezíveis tentam impedir retomada econômica”, diz Temer

O, (é até constrangedor pronunciar o nome do cargo) “Presidente” Michel Temer, antes de viajar para a Rússia e Noruega (Ninguém sabe qual é o seu objetivo de tais viagens, diante de sua falta de credibilidade no país e externamente), após ter entrado com uma queixa crime por calúnia, injúria e difamação, e um processo civil exigindo indenização por danos morais do empresário Joesley Batista/J&F, em consequência da entrevista publicada pela Revista Época, em que ele (Temer) foi acusado por Joesley de chefiar a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil, gravou um vídeo, que beira um surrealismo doentio, quanto afirma que “criminosos não sairão impunes” referindo-se a Joesley – Hoje, terça-feira (20), já na Rússia, que o Presidente, chamou de “República Socialista Soviética da Rússia”, extinta em 1991, na tentativa de atrair investimentos russos para o Brasil, disse que o país está na “trilha da responsabilidade e do crescimento”, e que “fatos desprezíveis e desprezados tem surgido para impedir a retomada da econômica” - Temer com suas declarações e ações, dá sinais de uma pessoa que não tem a exata dimensão da realidade que o cerca. Temer, é passível de uma profunda análise por profissionais da psicologia.