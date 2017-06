Supremo coloca Andréa Neves e Frederico Pacheco em prisão domiciliar, além de adiar decisão sobre prisão de Aécio

Os cinco ministros da Primeira Turma do STF, Marco Aurélio, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Alexandre de Morais e Luiz Fux determinaram nesta terça (20) que Andréa Neves, irmã de Aécio Neves e seu primo Frederico Pacheco, fiquem em prisão domiciliar, ao mesmo tempo em que adiou duas decisões, o recurso do senador que pede para recuperar o mandato, e o pedido de prisão de Aécio, feito pela Procuradoria Geral da República – O placara se inverteu, com relação as decisões anteriores, já que Fux, mudou seu entendido. Então, por 3 votos a 2, os magistrados decidiram que Andrea Neves e Frederico Pacheco, além de Mendherson Souza, assessor do senador Zezé Perrella (PMDB-MG), devem cumprir medidas cautelares alternativas à detenção - Marco Aurélio, Moraes e Fux votaram pelas medidas cautelares - Ao julgar o caso de Mendherson de Souza, os três ministros entenderam que ele deveria cumprir medidas alternativas à prisão e estenderam a decisão aos outros presos na investigação (Andrea e Frederico) - Segundo os ministros, como os investigados não possuem antecedentes criminais e tampouco apresentam risco de fuga, a prisão domiciliar seria suficiente para impedi-los de influenciar nas investigações - Barroso adotou posição contrária à da maioria dos ministros. "Não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e quanto à autoria, e não há dúvida de que o agravante [Mendherson] participou ativamente tanto do recebimento como da lavagem do dinheiro", disse, ao votar para manter o assessor na prisão - "Todo o mundo viu o recebimento do dinheiro", acrescentou Barroso, em referência às filmagens feitas pela PF.