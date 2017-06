FATURA DA POPULARIDADE: Cleitinho reclama dos excessos de pedidos - É pagamento de contas, doações, compras de rifas, etc e etc

Um número significativo de pessoas que vão à Câmara de Vereadores de Divinópolis, segundo o vereador Cleitinho Azevedo, que deu voz ao que todos os demais edis também reclamam, procuram os gabinetes dos edis com os mais diversos pedidos. Que vão desde o pagamento de contas de energia, e água, doações de vários valores, até mesmo o pagamento da taxa de cartório, de uma noiva que pretende casar, mas não tem dinheiro. Cleitinho no seu pronunciamento desta terça (20), lamentou esse tipo de postura de muitos cidadãos, e contabilizou neste mês, que se tivesse atendido os pedidos que lhe foram feitos, incluindo a compra de diversas rifas, pagamentos e doações teria gasto aproximadamente R$ 6 mil reais – “A Câmara tornou-se um centro social, muitas pessoas que vem aqui tem a expectativa de que será ajudada, e os pedidos não são funções do vereador, como pedido de comprar rifas. Tem dias que vem 10/20 rifas em um dia só. Por mais que a gente queira ajudar, não conseguimos – Fiz um levantamento esse mês, até hoje, que é dia 20.Todos os pedidos que foram feitos no meu gabinete, e no meu telefone, deu um total de R$ 6.338,00 (seis mil trezentos, e trinta e oito reais). O meu salário que é de R$ 8.240,00 (oito mil, duzentos e quarenta), e hoje, ainda é dia 20, acredito que vão pedir mais – Não é que a gente não quer ajudar, é que não pode, senão acaba até perdendo o mandato por causa disso” – O vereador avalia que a Câmara, diante de tantos pedidos que são feitos, precisaria ter uma assistente social, talvez uma psicóloga – Cleitinho disse também que, as pessoas que o procuram e não conseguem o que estão pedindo, saem falando mal dele: “Esse vereador não ajuda ninguém, não pode comprar uma rifa de R$ 50 reais” – Cleitinho contou o caso de uma noiva que não tinha dinheiro para pagar o cartório e o procurou para que ele pagasse R$ 500 reais de taxas, entre dezenas de outros pedidos, até mesmo no Varejão que pertence ao pai dele, as pessoas o procuram pedindo “coisas” - O vereador quer que a população se conscientize de qual é verdadeiramente o papel do vereador, que não é esse de pagar contas de energia, conta de água, não é dar coisas, é sim, fiscalizar o Executivo e legislar – Outros vereadores foram solidários com a fala de Cleitinho, confirmando que também são alvos dos mais diversos tipos de pedidos.