DIVINÓPOLIS: Administração Galileu Machado mais perdida que cego em tiroteio

A administração do Prefeito de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, tem sido alvo de constantes reclamações nas mais diversas áreas. São reclamações de falta de comunicação entre a cúpula do Governo e as diversas Secretarias, e entre elas próprias, além da mais grave, que é a interlocução do Executivo com o Legislativo. Os vereadores não são atendidos em suas demandas, por mais simples que sejam - O fato é que, ninguém sabe quem é quem na administração, que apito toca – Um destaque precisar ser dado enfaticamente, que é a falta de conhecimento dos problemas da administração que não passam pela Diretoria de Comunicação, a maioria das vezes os profissionais da área, que em tese, deveriam informar a imprensa, são por ela informados, em assuntos complexos e nos mais corriqueiros, nunca sabem nada. O mais provável é que a Diretoria de Comunicação, por não participar das reuniões da cúpula, é sempre “está vencida no lance” - O episódio da detenção do assessor especial de Governo, Fausto Barros, demonstrou e ainda demonstra a total falta de entrosamento, ninguém consegue responder se ele faz ou não falta, quem assumiu ou vai assumir suas atribuições de gestão e estratégica? Ou será que ele não tinha atribuição definida, era gestão ao estilo “deixa a vida me levar”, à medida que “apareciam os abacaxis”, ele os descascava? - Outros dados relevantes, dão a exata noção do quanto a gestão está perdida. Por exemplo, o episódio dos engenheiros buscando apoio dos vereadores na Câmara de Divinópolis, quanto a liberação de projetos, que foi solucionado em parte, mas ainda existem arestas. Sabe por que? Segundo o Divinews apurou extraoficialmente, existe um boicote ao secretário de Meio Ambiente, Clever Greco, tudo emperra naquele setor. Outra reclamação que chegou em forma de denúncia ao Divinews, são as dificuldades dos contadores, tudo é difícil e demorado, são dias e dias para resolver um probleminha. Em síntese, a máquina administrativa está travada – Por uma simples fiscalização dos camelôs nos logradouros públicos, está sendo travada uma batalha entre duas secretarias, um setor que sempre realizou a fiscalização, o de código e postura e uma Secretaria, a de Trânsito – A Gerencia de Fiscalização de Obras e Aprovação de Projetos também não funciona, já que diversas construtoras, com destaque para a Pardini, estão que burlam a lei, colocando os pedestres em riscos, os jogando para “o meio da rua” e sem colocar tela de proteção nas obras – Outra denúncia que o Divinews recebeu é que, a partir do momento em que a Prefeitura instituiu o meio período de trabalho, alguns servidores, ainda na parte da manhã. Por exemplo, às 9 horas, chegam assinalam o ponto biométrico, saem da Prefeitura, e ao invés de retornar as 12 horas, que é o início do expediente, chegam as 13, 14 ou simplesmente não chegam. O denunciante, afirmou que nunca viu tanta falta de comando na Prefeitura. Cada um faz o que quer - Sobre as leis, uma emissora de TV, publicou uma matéria na noite desta terça (20) sobre a quantidade de leis existentes no município, e que em sua maioria não são aplicadas, por que simplesmente a Prefeitura não fiscaliza. E isso foi pauta de um antigo assunto na Câmara, que seria a consolidação de leis que são duplicadas – O resumo da ópera é que a administração está um caos, com tendência a piorar bastante no segundo semestre, quando o dinheiro ficar ainda mais escasso