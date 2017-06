Edsom Sousa, líder do Governo na Câmara não sabe o que acontece na Prefeitura de Divinópolis com ausência de Fausto Barros

Edsom Sousa, o vereador e líder do Governo na Câmara ao ser entrevistado pelo Divinews após a sessão ordinária da Câmara de Divinópolis, em resposta aos questionamentos sobre a situação da pasta do assessor especial do Governo, os projetos e estratégias em andamento, pelo menos há de se supor que houvesse, afirmou que não sabe de nada. Ninguém comunicou nada para ele, mesmo sabendo que o mesmo seria bombardeado de perguntas, ele não sabe. Afirmou que o seu conhecimento não passa do que leu pela imprensa e pelas redes sociais. Continuou, dizendo que além de ligar para o Fausto Barros várias vezes, esteve também na empresa do assessor, mas não foi atendido – Diante disso, e como a Diretoria de Comunicação também não sabe, a população ficará sem saber sobre a continuidade da governabilidade das ações que estavam sob a responsabilidade de Fausto Barros, quem vai dar continuidade às ações, que provavelmente ele desenvolvia, seria Ricardo Moreira, Chefe de Governo, ou Djalma Guimarães, outro assessor especial de Governo. Afinal se a função dele é ou não importante para a gestão administrativa do município. É importante ressaltar que por decisão do Ministério Público, Fausto Barros, não pode ir à Prefeitura e nem ter contato direto com qualquer membro da administração pública municipal. Será que ele vai recorrer da decisão judicial?