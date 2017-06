Presidente da Câmara de Divinópolis pede que Comissão de Direitos Humanos investigue denúncia de cidadão contra Promotores de Justiça

Adair Otaviano, presidente da Câmara de Vereadores de Divinópolis, nesta última terça (20), em seu pronunciamento, após ter ouvido mais uma vez o pedido de um cidadão, que insistentemente utiliza a Tribuna Livre para denunciar Promotores de Justiça que atuam em Divinópolis, solicitou em plenário, que o presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Casa Legislativa tomasse providências, e se o teor das denúncias sair da alçada da Câmara, que ela seja levada para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa – “Ricardo Ulisses, não é a primeira vez vem a essa Casa, fazer denúncias que são sérias e que não podem ser ignoradas. Hoje ele veio falar sobre denúncias contra o Promotor Cazé. Falou também do Promotor Marco Antônio. Quero me dirigir ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Sargento Elton, e pedir que atenda o senhor Ricardo Ulisses, ouça o que ele tem a falar, por que as denúncias dele nesta Casa, não é a primeira vez, são algumas denúncias, e são sérias. Essa Casa não pode fechar os olhos para as denúncias que aqui chegam, elas precisam ser apuradas – Se sair do controle da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, para ver se realmente tem fundamentos a denúncia de Ricardo, deverá ser acionada a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas (ALMG) – Essa situação precisa ser apurada, se são denúncias verdadeiras ou não. Mas essa Casa não pode ficar omissão com tantas denúncias e que envolvem homens públicos. Que a Comissão ouça o tribuno e verifique se as denúncias tem fundamento. Precisamos saber quem realmente está com a verdade - Em 15 de junho de 2016, o Divinews abordou o mesmo tema, sobre a denúncia de Ricardo Ulisses, na ocasião chegou a ouvir os promotores Carlos José e Silva Fortes, e também Marco Antônio Costa, os mesmo que são novamente alvos das mesmas denúncias do tribuno ( Link da matéria