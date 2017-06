Ministério Público apreende documentos na Prefeitura de Divinópolis

Segundo informações de funcionários da Prefeitura de Divinópolis, do Prédio da Rua Pernambuco, membros do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), estiveram na manhã desta quarta-feira (21) no setor de Cadastro recolhendo alguns documentos – O Divinews aguarda confirmação e posicionamento da Diretoria de Comunicação sobre a busca e apreensão do MP - Esta é a segunda vez neste mês de junho, que o órgão ministérial apreende documentos na Prefeitura de Divinópolis. No dia 13, a busca e apreensão ocorreu no novo Centro Administrativo, por ocasião da detenção do assessor especial de Governo, Fausto Barros.