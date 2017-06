Vereadores de Divinópolis criticam munícipes que “vivem” nos gabinetes pedindo “coisas”

Não foi apenas o vereador Cleitinho Azevedo, quem reclamou do comportamento das pessoas que o procuram para pedir “coisas”, tanto no gabinete na Câmara, quanto em seu celular, e mesmo na empresa do seu pai, no Varejão Azevedo. Os vereadores Sargento Elton e Roger Viegas endossaram as críticas de Cleitinho - “Eu pedi a Escola do Legislativo para colocar um cartaz, para explicar qual é o papel do vereador. É isso que Cleitinho falou: fiscalizar e estar legislando. O vereador não pode dar coisas. A população tem que entender essa questão, o papel do vereador é outro. Não pode misturar as coisas isso é ilegal. É igual Cleitinho falou, se em outras legislaturas faziam isso, eu não compactuo. Por isso eu pedi para colocar um cartaz em cada gabinete para orientar a população”, explicou o vereador Sargento Elton – Já o vereador Roger Viegas, também discordando do comportamento de alguns munícipes disse: “Nós estamos no gabinete para receber as pessoas para reunião e não para atender pedidos, dar dinheiro, etc. Realmente essa filosofia, essa forma de trabalho tem que mudar. Cada vereador tem que repensar isso. Parabéns Cleitinho, você foi muito feliz na sua fala”.