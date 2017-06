Por João Cenzi: lista fechada poderá decretar o exaurimento de partidos

As eleições do próximo ano serão as mais importantes já ocorridas no Brasil. Saberemos se toda essa crise rendeu ou não alguma maturidade política para o eleitorado brasileiro. Não houvesse essa dúvida, certamente todos os congressistas e governadores enrolados nas teias da Lava Jato, mesmo que pleiteassem e reeleição, restariam excluídos dos privilégios de foro - Esses mesmos congressistas, no entanto, no afã de salvar-se do xilindró, ou mesmo com receio de perder o foro privilegiado e escorregar para as garras de Moro, estão dando a maior chance que o eleitorado terá para fazer uma boa higienização em nosso Parlamento - Além de seu jogo de conchavos já estar sendo feito à luz do dia, pois ninguém mais tem pruridos de demonstrar que tudo o que fazem é para tentar brecar a Lava Jato, estão se esquecendo de um fator fundamental para a campanha: FINANCIAMENTO. Precisamos lembrar que qualquer alteração na legislação eleitoral deve ser feita, obrigatoriamente, antes de outubro deste ano, mas, até agora, sequer o arremedo de reforma política que eles estavam cozinhando no fogo da Mela Jato seguiu adiante. O enredo para tentar se reeleger de qualquer jeito estava pronto e acabado: VOTAÇÃO EM LISTA FECHADA. Dessa forma, os enrolados, que normalmente são os caciques dos partidos, encabeçariam as listas e seriam reeleitos mesmo não tendo recebido um único voto - Há os que afirmam que, sem o financiamento de campanha por empresas, como atualmente está proibido, a única forma viável de uma eleição seria assim mesmo, em lista fechada. Acontece que a fétida lama continua escorrendo e levando de roldão os fiapos de credibilidade que ainda resistiam - Os maiores partidos políticos da atualidade - PT, PMDB e PSDB - juntaram-se na mesma barca furada, que está fazendo água aos borbotões. Seus maiores caciques estão todos com a lama até o pescoço, e as próprias agremiações políticas, já não conseguem mais sequer lembrar de seus princípios, ou seja, traíram tanto o seu eleitorado que não têm mais um discurso coerente - Assim, caso a "reforma política", que estava sendo engendrada para salvar os corruptos das mãos de Moro, prossiga no seu andamento no Congresso e seja aprovada, instituindo o voto em lista fechada, poderá acabar sendo o fator que determinará não só a exclusão dos listados do rol de eleitos, mas também o completo enxugamento dos partidos. Qual eleitor, que não seja dogmaticamente ligado a esses partidos, ou envolvido na lama da corrupção, ou completamente alheio aos acontecimentos recentes, teria coragem de destinar o seu voto a PT, PMDB, PSDB, ou mesmo ao PP, que tem o maior número de congressistas envolvidos? A lista fechada poderá ser, na verdade, a chave que trancará as portas dessas agremiações.