Vereador explica por que quer mudar a cor do luto para cinza; Divinópolis será pioneira no Brasil

O vereador Edsom Sousa(PMDB), autor de um projeto que está em tramitação na Câmara de Divinópolis, que muda a cor do luto de preta para cinza, explicou por que motivo está propondo tal mudança. Inicialmente o edil, em referencia ao filme 50 tons de cinza, descartou dizer que tom de cinza seria – “Nós queremos que a cor do luto, tenha qualquer reflexo da pele humana. Quero cinza, que é aquilo que serei na eternidade. Eu quero cinza, por que não tenho preconceito humano. O cinza é uma cor neutra. Em alguns países, o luto é amarelo, em outros é verde. E nós não queremos que o povo da cidade do divino, o divinopolitano tenha essa coisa pejorativa sobre a cor negra. A cor negra deve ser tratada com a mesma dimensão e respeito das outras cores. Até em fórmula de química e física, não existe a cor negra, existe as cores, não a branca e nem negra. Não queremos essa coisa pejorativa, a mala preta, a coisa está preta. Queremos que este projeto de Lei vá para as escolas municipais, secundárias, universidade, ensinar que a nossa dor, o nosso vazio na alma, ela passa a ter uma cor, a cor cinza” – O vereador afirmou desconhecer que exista no Brasil a definição de que a cor do luto não seja preta. “Pelas pesquisas que fizemos, Divinópolis deve ser a pioneira no Brasil” – A seguir, Edsom Sousa agradece aos internautas que estão se manifestando nas redes sociais. “Se você está com pré-conceito sobre o projeto, entre no site da Câmara e o estude, e veja que coisa linda que nós fizemos, em termo de história, antropologia, em termo de química, em termo de legislação, em termo de evolução. Não seja preconceituoso, estude o projeto, nós queremos um jardim em Divinópolis, com todas as cores”, finalizou o edil sobre a sua justificativa de usar a cor cinza para o luto.