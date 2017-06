UPA abre seleção para contratar 10 funcionários

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto Cordeiro abriu processo seletivo. De ensino médio a graduação, dez vagas serão dispostas para preencher cadastro de reserva. O edital será publicado nos próximos dias no “Diário Oficial” - O processo seletivo é organizado pela Santa Casa de Caridade de Formiga em cumprimento ao disposto no contrato de gestão compartilhada nº 291/2014. De acordo com o edital, a seleção é destinada ao recrutamento para atender a necessidade excepcional na UPA – são quatro vagas para atendente de portaria, três para auxiliar administrativo, dois para técnico em enfermagem e uma para enfermeiro - Os interessados deverão entregar na Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto, localizada na Rua Nilo Maciel, 241, Ponte Funda, de 26 a 27 de junho, das 7h30 às 16 horas, em atenção à administração - O edital exige inscrições feitas pelo próprio candidato e cópias de RG e CPF. No caso de candidato do sexo masculino, determina apresentação de certificado de reservista e título de eleitor, além de PIS ou PASE. Também requer comprovante de pagamento de anuidade 2017 do conselho de classe correspondente e certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos, diploma de conclusão de curso de graduação correspondente ao cargo de nível superior, currículo e comprovação de títulos.