Divinópolis adere a programa para atender pessoas com deficiência

O prefeito de Divinópolis, Galileu Machado, confirmou a adesão do município ao programa "Viver Sem Limites", do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário para construção do Centro Dia - serviço de proteção social para pessoas com deficiência e suas famílias - Em um encontro no gabinete do prefeito, foi autorizada no final da tarde desta quinta-feira (22/06) a edificação de prédio público para implantação do Centro Dia em Divinópolis. Com recursos de R$ 600 mil, através de buscas junto ao governo federal, a prefeitura disponibilizou sete lotes de sua propriedade no bairro Manoel Valinhas, com infraestrutura básica contendo todas as normas exigidas pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário para a construção do Centro Dia - O Centro Dia vai desenvolver um conjunto variado de atividades de convivência, fortalecimento de vínculos e cuidados pessoais. Serão atendidos jovens e adultos com idade entre 18 e 59 anos, com deficiência em situação de dependência, e suas famílias que necessitam de apoio na realização de várias atividades básicas da vida diária -Estiveram no encontro representando os pais de jovens e crianças portadoras de deficiência, Rinaldo Antônio Bento e Beatriz Alves Costa Bento - "Não é a primeira vez que o prefeito sensibiliza com o problema dos deficientes, uma vez que o prefeito, em administrações anteriores, adquiriu e implantou a escola Raio de Sol, voltada a atender crianças especiais", relembrou Beatriz