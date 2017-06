Teatro Gravatá em Divinópolis, comemora 10 anos com ação filantrópica disponibilizando 1.184 ingressos em troca de leite

Ingressos da comemoração dos 10 anos do Teatro Municipal Usina Gravatá podem já ser obtidos. Serão quatro sessões e 1.184 entradas para três dias com artistas locais. Interessados nos espetáculos devem comparecer à bilheteria do Teatro Usina Gravatá. Para adquiri-lo, o interessado precisa levar e trocar um litro de leite pelo bilhete - A troca deve realizar-se das 7 às 18 horas, horário sem interrupção. Por sessão, o teatro comporta 296 pessoas. Ao todo, 1.184 ingressos podem ser encontrados para quatro sessões; no domingo, por exemplo, serão duas - A coordenadora do teatro e de espaços artísticos, Samira Cunha, explica que poucas entradas restam para o dia da dança. “O dia da dança é bastante concorrido, e poucos ingressos restam. Os interessados precisam comparecer o mais rapidamente possível, porque são poucos bilhetes e muitas atrações para comemoração dos 10 anos do teatro”, afirmou Cunha - Programação: De acordo com a programação, na quinta-feira (29/06), às 19 horas, o Teatro Gravatá recebe artistas divinopolitanos – Uirapuru Canto Livre, Coral Municipal de Divinópolis, Anthônio, Luíza Lara, Renato Saldanha, Flávia Simão, Vivi Barreto, Gê Lara, Walter Caetano, Peso Bruto, Pod Giz, Luciano Melgaço, Cláudio Guadalupe, Dias de Truta, Pharmácia, Alessandro Calegari, Maíra Manga e Sérgio de Castro estão confirmados. A Banda Municipal de Música Teodosino Campos está também na comemoração - Na programação dos 10 anos, na sexta-feira (30/06), às 20 horas, modalidades de dança ocupam o espaço do Teatro Gravatá. Estão confirmados Arte Dança, Vanessa Andrade, Nova Jerusalém, Andrea Bravim (Arte Plena), Karina Ferreira (Relevê), Tablado Espaço de Dança, Ballet Juliana Maia, Mariuxa Albuquerque, Rose Ballet Mírian Lopes, Wallace Melo (Ânima), Rinaldo Milagres, Sapatyando e Maiher Menezes. Cooperativa de Teatro foi convidada e está no evento - No sábado, 1° de julho, modalidades teatrais estão abertas em duas sessões: 18 e 19 horas. Cia. Ânima, Cia. Ato Ação, Cia. Borandá, Cidah Viana, Divina Cia de Teatro, Marcos Alves, Pimpão e Fumaça, Taquinho Santiago, Tumate Cru e Verde Musgo apresentam-se a partir das 19 horas.