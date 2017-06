Prefeito de Divinópolis pede que Pimentel libere prédio do antigo Fórum para economizar em aluguel

A atual gestão da Prefeitura de Divinópolis começou 2017 negociando aluguéis e buscando alternativas para centralizar repartições públicas. Com as negociações atuais, nos próximos 12 meses os cofres municipais terão economia de aproximadamente R$ 875 mil com novos valores de locação, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Administração Orçamento e Informação - O edifício da Rua Pernambuco, em janeiro deste ano, estava com aluguel próximo de R$ 100 mil mensais. Com a saída de algumas secretarias, reduziu-se para R$ 79,9 mil. Com outra negociação realizada, o valor caiu para R$ 42,1 mil. Em 12 meses, a Prefeitura desembolsaria R$ 1,2 milhão pela locação; e, agora, R$ 505,8 mil serão pagos em um ano- Em 12 meses, o prédio da Rua 7 de Setembro que abriga a Biblioteca Municipal Ataliba Lago e a Secretaria Municipal de Cultura terá economia de R$ 108 mil. Por ano, R$ 324 mil seriam gastos; e, com a nova negociação, R$ 216 mil serão custeados nos próximos 12 meses. Por mês, R$ 27 mil eram despendidos; e, agora, R$ 18 mil - O imóvel da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settrans) também registrou redução. Mensalmente R$ 16 mil bancavam-se, e a nova negociação baixou o valor para R$ 10 mil. Com a redução de aluguel, a Prefeitura economizará com a Settrans R$ 72 mil em 12 meses – Repartições: Em 22 de fevereiro deste ano, o prefeito Galileu Machado, à visita do governador Fernando Pimentel a Divinópolis, solicitou o prédio do antigo Fórum, na Rua João Morato, Centro, para o município. No entanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais precisa entregar e realizar o processo de devolução ao Governo de Minas Gerais para depois o município o requerer. Apesar do pedido realizado pelo prefeito, outros órgãos públicos já solicitaram o edifício ao Estado – AGOSTO: Nova economia em agosto está prevista. O primeiro e o segundo andar do Centro Administrativo serão ocupados – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Usina de Projetos e Diretora de Infraestrutura e Desenvolvimento Tecnológico ocuparão o imóvel da Rua Paraná, Belvedere. “A missão é economizar e centralizar serviços para a população, e, para isso, renegociamos valores. Estamos em revisão de todos os contratos de aluguéis para tentar diminuí-los ainda mais. O Centro Administrativo está ainda em obras e não comporta todos os setores da Prefeitura, por isso o prédio da Pernambuco ainda se usa”, afirmou a secretária municipal de Administração Orçamento e Informação, Raquel Freitas.