ACONTECENDO: Feirão da Casa Própria promovida pela ACID e CAIXA tem 450 imóveis disponíveis

Segundo informações da assessoria de imprensa da ACID, os interessados em concretizar o sonho de adquirir a casa própria devem aproveitar a Feira da Casa Própria de Divinópolis realizada pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis (Acid) com o patrocínio máster da Caixa Econômica Federal, patrocínios da Francisco Imóveis e BRZ Empreendimentos e apoio do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Centro-oeste de Minas (Sinduscon). O Feirão da Caixa, considerado o maior do mercado imobiliário brasileiro, em sua 13ª edição, acontece juntamente com a Feira da Casa Própria, neste (24), das 10h às 19h, no 2º Piso do Shopping Pátio Divinópolis - A Feira da Casa Própria contará com empresas do setor com a oferta de mais de 450 imóveis disponíveis para compra, podendo ser efetuada por meio de financiamento imobiliário da Caixa - A orientação é visitar todos os estandes, analisar as ofertas, verificar as condições de pagamento e verificar o custo-benefício, já que um financiamento imobiliário compromete a renda do consumidor de forma substanciosa. Além disso, especialistas aconselham que o comprometimento com o pagamento de prestações não ultrapasse 30% dos ganhos do consumidor ou de uma família - Durante o evento, haverá a possibilidade de simular a compra de um imóvel, a aquisição de um consórcio imobiliário ou imóveis na planta, além de conhecer as novidades do mercado - Segundo a Caixa, a aprovação do crédito durante a Feira será baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais. Há expectativa de fechamento de 200 negócios - A Caixa, instituição financeira e patrocinadora máster da Feira da Casa Própria de Divinópolis, oferece linhas de crédito com recursos do FGTS, Programa Minha Casa Minha Vida e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).