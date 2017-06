Funcionária da Usina de Projetos da Prefeitura de Divinópolis capota carro da LAMAR

Segundo informações da Comunicação da Prefeitura, após questionamento do Divinews, em virtude de uma denúncia em que motoristas, que estão encostados e não estão exercendo suas funções, ficam sem fazer nada aguardando demanda de serviço, foi confirmado que uma funcionária habilidade capotou um veículo que não é oficial da Prefeitura de Divinópolis, e sim pertence a Construtora Lamar, que cede o veículo ao município, dentro do contrato que foi firmado para a construção do Centro Administrativo, e é utilizado pelos servidores da Usina de Projetos. A informação é que, a funcionária é habilitada, ela dirigir o veículo é permitido- Não existe imagens do capotamento, apenas confirmação de que ocorreu - O capotamento ocorreu na manhã desta última sexta-feira, na área central da cidade, os ferimentos da condutora do veículo foram leves.