Dois empates em cinco jogos na Copa de futebol Society do Clube de Servidores Municipais de #Divinopolis (CSM)

A rodada de classificação da Copa de Futebol Soçaite LG Engenharia e Topografia registrou cinco jogos no final no sábado e domingo. Dois empates marcaram a rodada da competição organizada pela Clube dos Servidores Municipais (CSM) - Mega 24 Hs e Griphy Sports se enfrentaram pela Categoria Adulto na tarde de sábado (24/06). As equipes mesmo classificadas demonstravam vontade de ganhar. A defesa da Griphy deu bobeira e Kaique deu passe de bandeja para o artilheiro João Flávio finalizar 1 a 0 Mega 24Hs. Boneco cruzou rasteiro, Lucas falhou e novamente João Flávio atento finalizou sem chances para o goleiro Bruno: 2 a 0 Mega 24Hs. João Flávio cobrando penalidade máxima aumentou e fechou o placar do 1º tempo 3 a 0 Mega 24Hs. Na 2ª etapa, a Griphy fez pressão, o goleiro Marcinho fez defesa parcial e Bruno Henrique na sobra assinalou 3 a 1 descontando a vantagem. João Flávio em tarde inspirada fintou e finalizou para aumentar o placar 4 a 1 Mega 24Hs. Ícaro deu passe para Messias diminuir: 4 a 2. Pedrinho aproveitou a pane que deu na defesa da Mega 24 Hs e encostou no placar 4 a 3 foi o placar final - Droga Rede e MT Decorações jogaram pelo Veterano. Gols somente na 2ª etapa. Farelo fez grande jogada e deu passe açucarado para Gustavo abrir a contagem 1 a 0 Droga Rede. MT Decorações reagiu imediato, Thiago Silva chutou de fora da área e empatou para a equipe MT Decorações: 1 a 1- Etna Sistemas e Depósito JK se enfrentaram pelo Master. Gols também somente na 2ª etapa. Edvar Matador foi esperto e na raça abriu a contagem para o Depósito JK 1 a 0. A Etna Sistemas pressionou e conseguiu o empate na experiência do zagueiro China: 1 a 1 – Domingo: Etiquetadora Amaral e Topodel se enfrentaram pelo Master. Após cobrança de escanteio Binha abriu a contagem para a Etiquetadora Amaral. Carlinhos fez boa jogada e deu passe para Binha aumentar o placar 2 a 0. Na 2ª etapa Binha bem colocado voltou a marcar 3 a 0 Etiquetadora Amaral. Após troca de passe no ataque, Carlinho chutou forte para fazer 4 a 0 Etiquetadora Amaral. Binha perdeu penalidade máxima e na sequencia Edmilson, Binha e Lindomar foram expulsos por agressão mútua - Alessandro Escapamentos e Locadivi jogaram pelo Adulto. A equipe da Locadivi com desvantagem numérica de atletas procurava dominar o jogo valorizando a posse de bola, com esta tática conseguiu manter o placar empatado sem gols no 1º tempo. Na 2ª etapa, após bate boca, empurrões Daniel (Alessandro) e Gustavo da Locadivi foram expulsos pelo árbitro. Fabinho em jogada pessoal chutou de fora da área rasteiro no canto direito do goleiro Serginho 1 a 0 Alessandro Escapamentos.