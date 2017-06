ACONTECEU: menores tentam fugir da PM e batem motocicleta; assaltante é dominado por namorado da vítima; 7 pessoas presas por mandatos

Em Divinópolis, na tarde do dia 23, dois menores de 15 e 17 anos foram conduzidos para a delegacia após tentativa de fuga da polícia. Os jovens tentaram fugir em uma motocicleta Honda/CG 125 Titan. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle chocando-se contra um muro. Na abordagem, constatou-se que havia queixa de furto para a referida motocicleta. Ambos foram conduzidos à UPA para atendimento médico, e após liberação foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado - Na madrugada do dia 24, em Claudio, dois infratores foram presos na posse de três papelotes de cocaína, duas buchas de maconha, uma pedra de crack e a quantia aproximada de R$180,00 em dinheiro. Eles foram identificados como Alex Júnio Silva, 19 anos, e Danilo Henrique Lima de Molla, 19 anos. Às 21h50, em São Gonçalo, um homem, identificado como Vanir Soares Vieira, 36 anos foi preso após abordagem policial. Com ele foi encontrado um revólver calibre .38, marca Taurus, com três munições intactas - Também no dia 24, em Divinópolis, às 02h20, dois homens foram presos por estarem com uma motocicleta Sundown/MAX 125 SE, para a qual havia queixa de furto. Os autores foram identificados como Sérgio de Oliveira Barros Braga, 44 anos e Juliano Domingues de Oliveira, 39 anos. A abordagem ocorreu no bairro Niterói - Na noite de domingo (25), uma mulher de 24 anos sofreu uma tentativa de assalto no centro de Divinópolis. O assaltante, Francisco Jadson de Jesus, 28 anos, adentrou em seu veículo e anunciou o roubo, vindo a agredi-la, momento em que a vítima gritou por socorro, e seu namorado, de 36 anos, conseguiu dominar o autor até a chegada dos militares. Francisco foi preso e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil - Durante o final de semana, sete pessoas foram presas por possuírem mandados em seu nome. Os foragidos presos foram: Megh Cristina Constantino da Silva, 26 anos; Marco Aurélio Silva Oliveira, 36 anos; Carlos Alberto Gonçalves Castro Junior, 33 anos; Washington Fernando Santos Reis, 29 anos; Fábio Keron Estevão Rodrigues Dias, 35 anos; Mac Miller Carlos da Silva, 39 anos; Cleyton Flávio da Silva, 24 anos