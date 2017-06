Se TEMER não cair, Divinópolis pode receber R$ 22 milhões da 2ª etapa do “PAC SANEAMENTO”

Segundo informações da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Divinópolis, a segunda etapa do “Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saneamento” está previsto para começar em julho. O ministro das Cidades, Olavo de Andrade Lima Neto, enviou oficio ao prefeito de Divinópolis, Galileu Machado, autorizando o investimento de R$ 22 milhões - A meta do programa é dar funcionalidade às redes coletoras já implantadas e ao complemento de drenagem e pavimentação de oito bairros. De acordo com a Usina de Projetos, as obras estão previstas para começar em julho - O relatório apresentado pela Usina de Projetos requer que drenagem e pavimentação se realizem nos bairros Grajaú, São Simão e Terra Azul. Os bairros Jardinópolis e Jardim Candidés serão complementados com sistema de drenagem pluvial. Também interceptores de esgoto sanitário serão implantados no Córrego do Bagaço para viabilizar as redes coletoras dos bairros Nova Fortaleza 1 e 2 - A rede coletora do bairro Grajaú será também viabilizada com interceptores de esgoto no Córrego Vila Romana. Ainda conforme a proposta, interceptores de esgoto sanitário serão instalados no Córrego do Moinho, Limeira e no Jardinópolis para viabilizar o lançamento das redes coletoras dos bairros Floresta e Jardinópolis. O programa ainda prevê complemento da estação de tratamento de esgoto do bairro Jardim Real – A Comunicação da Prefeitura, em seu release, bem como o próprio Governo do “presidente” Michel Temer, não leva em consideração, a denúncia que a PGR- (Procuradoria Geral da República, por seu procurador Rodrigo Janot, fará nos próximos dias contra Temer. Se a denúncia for aceita pelo Congresso, todo e qualquer projeto e ações que estiveram em andamento serão paralisados