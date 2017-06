Na III Semana Municipal para Educação e Combate ao Diabetes em Divinópolis, Delano Santiago e Anderson Gariglio falam dos perigos da doença

O Vereador Delano Santiago, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis, e o médico Anderson Gariglio, angiologista e cirurgião vascular, abrindo a III Semana Municipal para Educação e Combate ao Diabetes, criada através da Lei 127/2015 que começou nesta segunda-feira (26) e vai até a próxima sexta-feira (30), falou ao Divinews sobre os males desta silenciosa e fatal doença. Delano falou dos três sinais que identificam a probabilidade de uma pessoa ser diabética: 1) Se uma pessoa levantar mais de uma vez quando estiver dormindo, para urinar. E ainda se a urina sair com espuma. É um sinal de alerta - 2) Se mesmo após beber água, uma pessoa continuar sentindo a boca seca, é também um sinal de diabetes – 3) Se uma pessoa bater em qualquer lugar e não sentir que bateu, ou ainda que tenha um machucado, que não cicatriza, essa pessoa é potencial diabética. Com esses três sinais, segundo o vereador/médico, é preciso que a pessoa solicite urgentemente um exame de glicose do médico dela – “Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 que é tratado com insulina e dieta, e o tipo 2 com medicamentos, atividade física e as vezes insulina – Já o médico Anderson Gariglio, fez uma constatação alarmante, de que 40% das pessoas são portadoras de diabetes e não sabem. E as que tem conhecimento não fazem o tratamento de forma correta, pois envolvem uma série de tomadas de decisões, que as pessoas evitam, como um controle rígido da alimentação, fazer exercícios físicos e idas constantes ao médico. Enfim, ter disciplina. Anderson, diz que 90% das complicações provenientes do diabetes são diminuídas se a doença for tratada de forma correta – Os problemas maiores, conforme o médico é a hemodiálise, insuficiência renal; retinopatia diabetes e as amputações. “Sem contar que o número de AVC, derrames, infartos, doenças cardíacas nesses pacientes, é maior do que na população em geral” – Anderson alerta que o primeiro passo é o diagnóstico correto da doença, o segundo passo é o tratamento correto, que não é só tomar o remédio e usar insulina, os cuidados com o corpo, com a higiene, com a alimentação e exercícios físicos. Se isso for feito corretamente os riscos são bastante reduzidos – A estimativa do médico, é que cerca de 7% da população de Divinópolis, possa ter diabetes – Anderson encerrou afirmando ter a expectativa que após o terceiro ano da Semana de Combate ao Diabetes, possam ser criados núcleos de acolhimento para orientar o melhor tratamento para os portadores da doença.