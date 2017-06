Arraiá da UEMG é atração deste próximo sábado em #Divinópolis

O Movimento Estudantil da UEMG Unidade Divinópolis realiza, neste sábado (dia 1º de julho), a partir das 16h, a 1ª edição do Arraiá da UEMG. O evento, que ocorrerá na quadra de esportes da unidade, está sendo organizado pelo Diretório Acadêmico, em parceria com os Centros Acadêmicos dos cursos de Educação Física (licenciatura), Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, História, Matemática, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química e Serviço Social da unidade - Segundo o presidente do Diretório Acadêmico, Samuel Santiago, o evento é um momento de confraternização da comunidade acadêmica da unidade. “Estamos bastante animados com a organização do arraiá porque houve uma grande adesão dos estudantes, professores e servidores da instituição. Espero que todos se divirtam muito”, ressaltou - O arraiá contará com barraquinhas de comidas e bebidas típicas e brincadeiras, a tradicional quadrilha e atrações musicais, entre as quais a banda Onyx, de Divinópolis - O evento é aberto à participação da comunidade. A entrada é gratuita.