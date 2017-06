DIVINÓPOLIS: Vereadora Janete Aparecida passa mal durante reunião ordinária, desmaia e SAMU é acionado

Logo no início da reunião ordinária da Câmara de Divinópolis, desta terça-feira (27), a vereadora Janete Aparecida, no momento em que lia o expediente do Legislativo, já em consequência de uma gripe começou a tossir e imediatamente após ter bebido um copo d´água, engasgou e teve que abruptamente interromper a leitura, e ao sair imediatamente do plenário, desmaiou, sendo atendida inicialmente por outros vereadores que chamaram o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegou em poucos minutos ao local – O Divinews em contato com familiares da vereadora no início da noite (18h30), obteve a informação de que ela foi atendida no CISVI, realizando um eletrocardiograma, e que amanhã, quarta-feira terá consulta com um cardiologista – Logo após o incidente com a vereadora, a Comunicação da Câmara enviou uma Nota de Esclarecimento: “A vereadora Janete Aparecida, no início da reunião ordinária, quando exercia a função de secretariar a Mesa Diretora, teve um mal súbito em virtude de uma forte gripe. Ao se levantar da Mesa, a vereadora sentiu falta de ar e desacordou por alguns segundos no Plenarinho da Câmara. O SAMU foi acionado. Apesar do súbito mal durante o início da Reunião Ordinária desta terça (27), a Primeira Secretária da Câmara de Divinópolis, Vereadora Janete Aparecida passa bem. A reunião foi suspensa momentaneamente para que Janete recebesse assistência" – O presidente do Legislativo, vereador Adair Otaviano, no retorno da reunião também falou sobre o episódio, tranquilizando os telespectadores que estavam acompanhando a reunião pela TV Câmara.