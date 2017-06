Câmara de Divinópolis com novos equipamentos inaugura transmissão digital com pretensão de ter canal próprio no próximo ano

O atual presidente do Legislativo de Divinópolis, vereador Adair Otaviano, afirmou que o resultado da evolução tecnológica da TV Câmara, é o resultado da sinergia do trabalho que envolveu diversas pessoas, entre elas o do vereador Rodrigo Kaboja, que no passado ao ocupar a Presidencia, adquiriu diversos equipamentos, como câmeras, gravadores e mesa de corte digital, com o objetivo de melhorar a qualidade das transmissões das reuniões ordinárias. “Hoje estamos reiniciando as transmissões já com o sinal digital. E Todos que assistiram hoje a reunião da Câmara viram que o sinal que chegou em seus aparelhos de TV em suas casas, foi digital”, explicou Adair. Que também esclareceu que, em alguns momentos das reclamações sobre a bancada dos “edis com TV” e outros “sem TV”, ocorria em consequência da deficiência dos aparelhos antigos, o que não vai mais acontecer – O Presidente quer ir além, disse que é sua intenção, é sair do pagamento de aluguel, que atualmente é feito para a TV Candidés, e implantar um canal próprio de televisão da Câmara. Não apenas para transmitir as reuniões ordinárias, mas as extraordinárias e as audiências públicas, e também criar conteúdo próprio, a exemplo do que ocorre com as emissoras da Assembleia Legislativa de Minas (ALMG), TV Senado e da Câmara Federal – “Até o final do meu mandato, no final do ano que vem, quero implantar a TV Câmara 24 horas para que todos os acontecimentos desta casa sejam transmitidos para os cidadãos, através do canal 25”