CURIOSIDADES - ONDE ANDARÃO? Os ex-vereadores de Divinópolis não reeleitos, o ex-prefeito, secretários e assessores

O ser humano é curioso por essência, principalmente quando envolve a vida alheia, de pessoas que sempre tiveram os holofotes da mídia por algum tempo, e de repente desaparecem, caem no ostracismo. Para saciar essa curiosidade o MPA, pautou o assunto, e foi descobrir por onde andam os ex-vereadores, Adilson Quadros, Anderson Saleme, Careca da Água Mineral, Edimar Felix, Edimar Maximo, Edmar Rodrigues, Edimilson do Niterói, Hilton de Aguiar, Piriquito Beleza, Marquinhos Clementino, Nilmar Eustáquio e Rodyson Kristinamurti – O tucano Adilson Quadros, como corretor de seguro, que é, passou a se dedicar integralmente a sua empresa seguradora; dois ex-vereadores, conseguiram ser nomeados secretários municipais, Hilton de Aguiar, por ser do partido que ganhou a Prefeitura foi ser Secretário de Agronegócio; o outro, Edmar Rodrigues, como presidente do PSD na ocasião, na última hora, por ter apoiado a eleição do vereador Adair Otaviano para presidente da Câmara, ganhou como prêmio, a Secretaria Municipal Antidrogas; Outros dois, Careca da Água Mineral e Periquito Beleza, por serem servidores de carreira, retornaram para seus cargos de origem, auxiliares de serviços; Anderson Saleme que é concursado como servidor público federal, e anteriormente, como vereador só trabalhava meio período na receita, segue na autarquia e agora também está advogando, já que é formado em direito; Edimar Felix, que tinha uma mercearia, mas ao se separar passou para a ex-esposa, é agora representante comercial, vive na estrada; Edimar Máximo, que antes de entrar na vida pública como vereador, era proprietário de uma pequena mercearia/sacolão, após comprar o estabelecimento, localizado ao lado da Prefeitura, voltou para o ramo; Marquinhos Clementino, que não foi reeleito, por que saiu candidato a Prefeito de Divinópolis, montou uma empresa de seguro e um escritório de advocacia em Nova Serrana, mas também atende em Divinópolis, e vida que segue; Nilmar Eustáquio, que sempre foi radialista, mesmo quando estava na vereança, passou a se dedicar ainda mais à arte do microfone e continua com o seu programa na Rádio Minas; Edmilson Andrade, o petista que defendia com unhas e dentes os antigos administradores do HSJD, diz que está envolvido em projetos pessoais, buscando um lugar ao sol; Finalizando a lista de curiosidades sobre os ex-edis, Rodyson Kristinamurti, por pedido do deputado federal Domingos Sávio, ao presidente do CIS-URG, foi para o SAMU – Alguns secretários e assessores continuaram na Prefeitura, uns mesmo sendo tucanos, ficaram por que Galileu assim o quis, outros por serem de carreira, e um terceiro grupo migrou para outros municípios, como são os casos de Antônio Castelo e Rogério Farnesi que foram para Nova Serrana, secretariar o Prefeito Euzébio - Já o ex-prefeito Vladimir Azevedo, segundo informação não confirmada, são boatos, está atuando como consultor empresarial para empresas, e fica na ponte aérea Divinópolis / São Paulo / Brasília / Belo Horizonte. Lembrando que a esposa do tucano, possui uma empresa de representação comercial, muito bem posicionada economicamente, e em tese, ele nem precisaria mais trabalhar, poderia ficar em casa cuidando de menino – O seu braço direito e fiel escudeiro, Walon Delano, ainda não está posicionado profissionalmente, enquanto isso, montou um blog de notícias de bairros e outras amenidades.