Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH-Para) abre inscrições para eleições de novos membros; mandato 2017 / 2021

O CBH-Pará, que é presidido há oito anos por Regina Greco, que se elegeu em 2010, está abrindo as inscrições para um novo processo eleitoral que comporá o novo plenário do comitê para o mandato de 2017 a 2021 – Além de Divinópolis, fazem parte da bacia os municípios de Araújos; Bom Despacho; Carmo da Mata; Carmo do Cajuru; Carmópolis de Minas; Cláudio; Conceição do Pará; Desterro de Entre-Rios; Florestal; Igaratinga; Itaguara; Itapecerica; Itatiaiuçu; Itaúna; Leandro Ferreira; Maravilhas; Martinho Campos; Nova Serrana; Oliveira; Onça de Pitangui; Papagaios; Pará de Minas; Passa-Tempo; Pedra do Indaiá; Perdigão; Piracema; Pitangui; Pompéu; Resende Costa; Santo Antônio do Monte; São Francisco de Paula; São Gonçalo do Pará; São Sebastião do Oeste - As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro de 2017 - São 80 vagas dentre titulares e suplentes, sendo 20 para as instituições do poder público estadual, 20 para o poder público municipal (prefeituras e associações e consórcios intermunicipais), 20 para representantes de usuários de recursos hídricos (abastecimento urbano, indústria, captação e diluição de efluentes industriais, irrigação e uso agropecuário, hidroeletricidade, hidroviário, pesca, turismo, lazer e outros usos não consuntivos) e 20 para entidades da sociedade civil organizada, cuja atuação seja relacionada aos recursos hídricos na bacia hidrográfica - Os interessados podem se inscrever pessoalmente ou via Correios. A ficha de inscrição devidamente preenchida e os documentos listados no edital devem ser entregues ou postados em envelope lacrado endereçado à Comissão Eleitoral, no Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam/GECBH (Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia João Paulo II, nº 4143, Prédio Minas, 1º andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.630-900) ou no Núcleo Regional do Igam (Rua Bananal, 549 - Bairro Vila Belo Horizonte – CEP: 35.500-036 -Divinópolis/MG). O envelope deverá conter o nome da instituição, o endereço e o segmento do interessado - Terminado o período de inscrição será feita a habilitação das entidades, de acordo com as regras previstas no edital. Na sequência, as entidades habilitadas irão eleger, dentre seus pares, aquelas que irão representar o seu segmento no plenário do Comitê, que pode ser poder público estadual, poder público municipal, usuários de recursos hídricos e sociedade civil. Os representantes das entidades eleitas tomarão posse no segundo semestre de 2017 - O edital e mais informações sobre o processo eleitoral do CBH Pará estão disponíveis no Portal dos Comitês, no link: https://goo.gl/LkjwNq