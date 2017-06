Edsom explica não querer acabar com RAINHA DA PIPOCA nem com REI DO AMENDOIM; quer acabar com a corrupção que envolve o concurso

O polêmico, loquaz e filósofo vereador, que a cada dia tem surpreendido no plenário da Câmara Municipal de Divinopolis, por seus inusitados projetos. Depois apresentar um que muda a cor do luto de preta para a cinza, na reunião desta última terça-feira (27), ao justificar o seu projeto de mudança de cor, inicialmente disse que apresentaria outro projeto para proibir que as escolas, em época de festas juninas, elejam a RAINHA DA PIPOCA e o REI DO AMENDOIM. Posteriormente, em entrevista em seu gabinete na tarde desta quarta-feira (28), disse que sua intenção não é proibir o concurso, mas mudar a metodologia de tais escolhas, por que ela incentiva que a criança desde cedo, ficam abertas à corrupção de conseguir votos a qualquer preço. Traçou até um paralelo da atuação política partidária, quando os políticos fazem de tudo para obterem votos, com as crianças que incentivados por adultos, também querem os votos para se tornarem “rainhas” e “reis” a qualquer preço. O edil chegou a contar um fato, em que uma menina chega para a mãe e lhe cobra de que ela (mãe) teria lhe prometido que transformaria a filha em Rainha da Pipoca, então a mãe dá R$ 500 reais para comprar os votos suficientes para que a filha se tornasse Rainha – Edsom, solicitou que sua assessoria enviasse um oficio para a secretária de Educação, para saber qual era o perfil das crianças que já foram Rainhas da Pipoca e Reis do Amendoim – Segundo o edil, sua maior preocupação é o caráter que tais crianças vão criando ao longo da vida, com a competição de vender votos de tais concursos – Outros vereadores, que não querem ser identificados para não criar um ambiente de animosidade com o edil, autor do projeto, afirmam não estarem confortáveis, pois as críticas, sobre tais projetos recaem sobre a Câmara, e todos, assim dizem, “tornam-se motivos de chacota”. Embora o vereador não enxergue desta forma, analisa os seus projetos como altamente positivo, que muda valores já enraizados na sociedade.