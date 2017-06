Policia Federal e Ministério Público realizam busca e apreensão na Câmara de Divinópolis, no gabinete do vereador César Tarzan

A Câmara de Divinópolis, no final da tarde desta quinta-feira (29), no mesmo horário da última reunião ordinária, antes do recesso do Legislativo, foi “visitada” pelo delegado da Policia Federal, Benicio Cabral, acompanhados de mais seis agentes federais, além do Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Gilberto Osório Resende, para realizar buscas e apreensões de documentos e materiais no gabinete do vereador César Tarzan, que não estava presente, por estar em viagem para Brasília – O Delegado Benicio Cabral, esclareceu que o motivo da ação da Policia Federal, foi em consequência de um suposto crime de compra de votos nas eleições de 2016 praticado pelo vereador César Tarzan, que foi denunciado -