Conselho Tutelar de Divinópolis tem novo endereço

O prefeito de Divinópolis, Galileu Machado, recebeu em seu gabinete, na tarde desta quinta (29/06) a coordenadora do Conselho Tutelar, Adriana Eva. No encontro, o prefeito entregou as chaves do imóvel onde funcionará a partir de julho a nova sede do conselho. A sede será instalada no bairro Esplanada, à rua Coronel Júlio Ribeiro Gontijo, número 312 - Estavam presentes na entrega das chaves o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Juliano Prado, o secretário de Governo, Ricardo Moreira, a diretora de Relações Institucionais e Comunitárias, Patrícia Coelho, além do gerente da Casa dos Conselhos, Marcelo Montenegro - De acordo com a coordenadora do Conselho Tutelar, Adriana Eva, a nova sede irá proporcionar um atendimento mais humanizado às famílias e crianças assistidas pelo conselho - “Como preconiza a legislação pertinente, além de estar localizada em uma área central da cidade, de fácil acesso e perto de instituições que trabalham diretamente com o conselho, como o prédio da Defensoria Pública”, afirmou Eva - A conselheira lembrou-se do apoio do prefeito na questão dos direitos das crianças e adolescentes. “Foi Galileu quem sancionou a lei de criação do Conselho Tutelar de Divinópolis. Lei de número 3048 de 1992”, destacando o apoio do gerente da Casa dos Conselhos, Marcelo Montenegro, e da diretora de Relações Institucionais e Comunitárias, Patrícia Coelho.