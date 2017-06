Divinópolis realiza “XI Conferência Municipal de Assistência Social”

A “XI Conferência Municipal de Assistência Social”, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semds) juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social (Cmas), foi realizada na quarta-feira (28/06). O evento aconteceu durante todo o dia no Centro Espírita Jesus de Nazaré, localizado no bairro Niterói - A conferência teve como tema central “Garantia de direitos no fortalecimento do ‘Sistema Único de Assistência Social (Suas)’”, com palestra ministrada por Vitor Cândido Leles de Paulo. O objetivo do evento foi reafirmar o papel da assistência social como política garantidora de direitos e chamar a atenção para a necessidade de dar visibilidade à contribuição desta para a sociedade brasileira - Djalma Guimarães, chefe de gabinete, representando o prefeito Galileu Machado no evento, destacou a representatividade no evento. “Estou muito feliz de ver tantos aqui reunidos dispostos a dedicar tempo para melhorar o atendimento às pessoas que precisam dos serviços de assistência social em Divinópolis. É certeza de que o debate será de grande relevância” salientou - O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Juliano Soares Prado, destacou o trabalho da secretaria. “Há pouco mais de seis meses à frente da secretaria, vejo o empenho e a capacidade dos servidores da área. São pessoas que, junto com o Conselho Municipal, se dedicam a cada vez mais melhorar o atendimento à população. Fruto disso é o sucesso da conferência, que superou todas as expectativas da organização”, destacou - Além de Djalma Guimarães e Juliano Prado, as seguintes autoridades compuseram a mesa: Olinto Guimarães Neto, que representou o vice-prefeito Rinaldo Valério; Márcia Luíza dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social; vereador Renato Ferreira, que representou a Câmara Municipal; Júlio Cesar dos Santos, diretor da Sedese; e Mirian Ferreira Soares, representante dos usuários da Assistência Social de Divinópolis - Também delegados eleitos nas sete pré-conferências, que aconteceram em todas as regiões do município, participam da conferência. Os delegados foram divididos em quatro eixos temáticos para votar as propostas elaboradas nas pré-conferências. São eles: Eixo 1, “A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais”; Eixo 2, “Acesso às seguranças e controle social: o lugar da sociedade civil no ‘Suas’”; Eixo 3, “Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais”; Eixo 4, “A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para as garantias dos direitos socioassistenciais” - As pré-conferências tiveram objetivo de alcançar o maior número possível de cidadãos com a oportunidade de criar propostas para melhorias na área de assistência social, que foram apresentadas e votadas na Conferência Municipal. Os eventos foram promovidos nos seguintes locais: Região Nordeste (03/05), Região Noroeste (10/05), Região Sudeste (17/05), Santo Antônio dos Campos (23/05), Região Sudoeste (24/05), Região Central (07/06) e bairro Danilo Passos II (08/06).