GREVE: Sindicatos dos trabalhadores fecham MG-050 queimando pneus e depois vão para frente da Câmara de Divinópolis

A manifestação contra o Presidente Temer e suas reformas de arrocho contra o trabalhador começou no final da madrugada desta sexta-feira (30), por volta das 5h30min, em frente ao posto Bitelão, durando aproximadamente 2 horas, ou seja, até 7h30mi. com cerca de 200 pessoas, muitas ligadas aos sindicatos, o dos Metalúrgicos, SIND-UTE, SINTEMMD, SINTRAM, com a bandeiras de algumas centrais sindicais, as que não traíram os trabalhadores se vendendo para o “Governo” Temer – Após a liberação da rodovia pela Policia Militar, que chegou a seguir, os manifestantes foram para a frente da Câmara Municipal de Divinópolis, e com palavras de ordem contra alguns políticos com base eleitoral em Divinópolis, encenaram lavar o local para extirpar a corrupção existente no pais, além de pendurarem um cheque de R$ 20 milhões de reais, simbolizando a propina que o deputado Eduardo Cunha embolsou da Odebrecht e JBS