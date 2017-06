Miss Divinópolis participa de seletiva da mulher mais bonita do Estado

Stéfany Dias representado Divinópolis está entre as candidatas selecionada a disputar a coroa de mulher mais bonita do estado que será realizado no próximo domingo (02) no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. Na seletiva técnica do Miss Minas Gerais 2017, candidatas de todo estado participam da etapa eliminatória para a escola da mulher mais bonita do estado, que vai receber o título de Miss Minas Gerais 2017 - Stéfany é a candidata oficial do município no Miss Minas Gerais – Be Emotion 2017, certame que dá a candidata a possibilidade de entrar no Miss Brasil e também disputar o Miss Universo. Aos 22 anos, a estudante trabalha como modelo e é reconhecida pelas diversas campanhas publicitárias que fez na cidade. Stéfany também já participou de outros concursos de beleza. Em 2014 ficou entre as finalistas do concurso Miss Terra Minas Gerais. Já em 2015 foi eleita primeira princesa da DivinaExpô; maior rodeio de Minas Gerais, e no ano passado, foi escolhida pelo Guarani para representar o bugre no concurso “Gata do Mineiro”, realizado por uma emissora de TV do grupo dos Diários Associados - O resultado da seletiva técnica será divulgado no domingo e duas candidatas serão selecionadas para a grande final, que acontecerá na segunda-feira, 03, ao vivo, no programa Brasil Urgente Minas, da Band Minas.