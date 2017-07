Prefeitura de Divinópolis marca data para retirar ambulantes das ruas, segunda-feira (10/7)

Depois de muita confusão pela indefinição de atribuição entre duas secretarias, a de trânsito e a do Meio Ambiente, finalmente a Prefeitura de Divinópolis definiu uma data para fiscalização do comércio ambulante nas ruas centrais do município. Os fiscais de postura da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Settrans) iniciam as vistorias, autuações e apreensões em 10 de julho - No começo da semana, o Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Clever Greco, (Bezito) se reuniu com diretores e gerentes para traçar as estratégias de atuação contra os ambulantes. A primeira ação da prefeitura é fixar faixas na Avenida 1º de Junho e Rua Goiás para informar aos ambulantes e a população sobre o início da fiscalização. “As faixas já estão prontas e serão afixadas para informar sobre a ação da fiscalização. O aviso é claro que haverá apreensão a partir da data definida. Quem estiver nas ruas vendendo, terá os produtos apreendidos”, afirmou o secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - O secretário afirmou que os ambulantes trazem inúmeros desconfortos para os pedestres e prejuízo para o comércio legalizado - “As calçadas são dos pedestres e precisam ficar livres. Atualmente tem obstáculos e prejudica a passagem dos pedestres nos passeios na área central. Outro grave problema é o comércio legal que fica prejudicado com a ação dos ambulantes”, destacou Bezito - De acordo com o secretário, as ações começam em 10 de julho e serão intensificadas, inclusive aos sábados - “A intenção é deixar as ruas livres e a nossa fiscalização será constante para evitar o comércio irregular em Divinópolis”, afirmou o secretário.