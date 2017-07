Vereador de Divinópolis acusado de vários crimes eleitorais contesta PF e MP e diz ser inocente; denunciante reafirma acusações

Anderson (Cubu)





Após a Policia Federal, acompanhada de um Promotor do Ministério Público, ter cumprido mandado de busca e apreensão no gabinete do vereador César Tarzan (PP), apreendendo todos os celulares dos seus assessores, e dele próprio, que entregou o aparelho logo depois de chegar da viagem que fez a Brasília na quinta-feira (29), o edil convocou uma entrevista coletiva realizada nesta última sexta-feira (30), no plenarinho da Câmara. Ignorando a entrevista que o Delegado Federal Benicio Cabral concedeu para a imprensa no dia anterior (quinta-28), em que disse peremptoriamente que César tentou interferir na consciência das testemunhas, entre outros ilícitos, o vereador disse estar absolutamente tranquilo em relação as acusações que seu ex-cabo eleitoral Anderson Moreira Gonçalves (Cubu) lhe fez, após o término da campanha eleitoral de 2016. Tentando comprovar sua inocência o vereador distribuiu para a imprensa um documento, que segundo ele, lhe inocentava. Contudo o que ele apresentou à imprensa, não prova nada, nenhuma inocência, pois é apenas as contra-razões que o seu advogado apresentou para o Tribunal Regional Eleitoral em virtude do recurso contra a sua diplomação, interposto pelo ex-vereador Nilmar Eustaquio de Sousa, que ao saber dos fatos que ocorreram na eleição de César que envolvia Anderson, resolveu procurá-lo e levá-lo à presença do seu advogado, Expedido Lucas, para embasar a ação que poderia cassar a diplomação de vereador de Tarzan. Ação essa que aJustiça julgou intempestiva, e mandou arquivá-la. Contudo, deu continuidade nas investigações dos crimes eleitorais supostamente praticados por César – O resumo da opera, é que não existe nenhuma outra ação, movida por Anderson (Cubu), contra Cesar Tarzan, que em sua entrevista coletiva ele deixou transparecer. É sim a mesma ação, só que as investigações prosseguiram no âmbito criminal, conforme determinação da Justiça Eleitoral – O Divinews, já há alguns dias, teve acesso ao processo completo e aguardava o desfecho. Na manhã deste sábado (01/07) em contato com Anderson (Cubu), ele reafirmou suas denúncias, e foi além, dizendo inclusive que neste momento está sob medida protetiva, em que os assessores e muito menos o vereador podem chegar a menos de 200 metros de Anderson ou qualquer outra testemunha arrolada no caso – Um ato falho do vereador César Tarzan durante a entrevista, foi dizer que ele não sabia quem era o seu suplente, todos sabem que é Nilmar Eustáquio, o seu primeiro suplente, também do PP, já o segundo é o vereador Periquito Beleza do Solidariedade.