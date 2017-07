Fausto Barros em disputa por lote usa trator da Wantukaçambas e passa por cima de construção alheia

CONTINUA

O assessor especial do prefeito de Divinópolis, Galileu Machado, Fausto Barros mais uma vez foi o protagonista de uma ocorrência policial na noite desta última sexta-feira (30), que lhe rendeu um BO com destaque para a sua conduta de desobediência de ordem judicial, em não ter atendido o pedido do comandante da guarnição da PM, que fez a ocorrência e pediu que ele voltasse ao local, Fausto simplesmente ignorou, minimizando a sua desastrada e criminosa ação de derrubar o início de uma construção que estava sendo levantada em um lote que é motivo de contenda judicial, entre ele e o cidadão Walid Kamache de Oliveira, muito embora, a ação esteja no nome do filho de Fausto (Antônio Fausto da Silva Barros Filho), conhecido como Faustinho – O fato é que, segundo Walid Kamache, Fausto chegou no local, com o trator, que estava sendo dirigido possivelmente por pessoa habilitada, tratorista (...)